В случае прямого конфликта между Европой и Россией Евросоюзу вряд ли удастся победить, заявили польские аналитики. По их мнению, война не будет включать в себя "стремительный бросок" танков — Москва применит новую тактику.
По мнению поляков, Москва будет вести конфликт на истощение европейских войск.
"Единственный способ победить Европу — это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение", — пишут авторы издания Polityka.
Как уточнили аналитики, русские "не отступят". Кроме того, Россия будет "держаться" на позициях до тех пор, пока единство западной коалиции не рухнет.
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