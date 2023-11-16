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Polityka: Европа может проиграть в затяжном конфликте с Россией

0:45
Мир

В случае прямого конфликта между Европой и Россией Евросоюзу вряд ли удастся победить, заявили польские аналитики. По их мнению, война не будет включать в себя "стремительный бросок" танков — Москва применит новую тактику.

Polityka: Европа может проиграть в затяжном конфликте с Россией
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

По мнению поляков, Москва будет вести конфликт на истощение европейских войск.

"Единственный способ победить Европу — это не танковый бросок в Брюссель и Париж, как было прописано в планах во времена Холодной войны, а затяжные бои на истощение", — пишут авторы издания Polityka.

Как уточнили аналитики, русские "не отступят". Кроме того, Россия будет "держаться" на позициях до тех пор, пока единство западной коалиции не рухнет.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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