В Финляндии неизвестные осквернили могилы советский солдат

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На кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало произошел случай осквернения могил советских солдат, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на заявление региональной администрации.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

На данном кладбище покоятся 17 военнопленных. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.

Финские власти выражают свое осуждение в отношении данного акта вандализма, совершенного по отношению к могилам и памятникам солдат и военнопленных.

"Вандализм на местах захоронений недопустим", — подчеркнул представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём.

Ранее сообщалось, что вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве.

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