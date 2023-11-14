На кладбище Кавиланнуми в финском городе Сало произошел случай осквернения могил советских солдат, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на заявление региональной администрации.
На данном кладбище покоятся 17 военнопленных. По факту преступления было возбуждено уголовное дело.
Финские власти выражают свое осуждение в отношении данного акта вандализма, совершенного по отношению к могилам и памятникам солдат и военнопленных.
"Вандализм на местах захоронений недопустим", — подчеркнул представитель региональных властей Восточной Финляндии Ану Лильестрём.
Ранее сообщалось, что вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве.
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