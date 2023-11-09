Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве

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В Киеве вандалы вновь осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину, облив его красной краской и написав на постаменте "деколонизацию не остановить". Об этом сообщает во вторник украинское издание Klymenko.Time в своём ТГ-канале 7 ноября.

Фото: https://sun9-61.userapi.com/c858432/v858432217/206347/VXQmMXPxgLc.jpg

Снос памятников, связанных с советской и русской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о так называемой декоммунизации.

Это далеко не первый акт вандализма в отношении памятника. Так в декабре 2022 года его постамент обливали красной и желтой краской, в октябре 2023 года памятник вновь облили красной краской. Власти Киева с прошлого года решают вопрос будущего монумента, несмотря на то, что он состоит на государственном учете "как памятник искусства национального значения". Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, ранее принимала решение о том, что в Киеве нужно убрать из публичного пространства памятник Пушкину.