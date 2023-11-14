Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак не поддержал идею бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможном вступлении Украины в альянс без ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, перешедших под российский контроль.
Как подчеркнул Ермак, Киев не изменил свои принципы, касающиеся независимости, территориальной целостности и суверенитета. Во время своего выступления в Гудзоновском институте в США он также уточнил, что Украина хочет вернуть Донбасс и Крымский полуостров.
Украинский политик назвал предложение Расмуссена "неосуществимым".
Ранее экс-генсек НАТО заявил, что к альянсу может присоединиться лишь часть украинского государства. Он также призвал официально признать контроль РФ над освобождёнными территориями.
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