Руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак не поддержал идею бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена о возможном вступлении Украины в альянс без ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей, перешедших под российский контроль.

Фото: openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0