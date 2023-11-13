Санду считает, что Молдавии не о чем говорить с Россией

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Президент Молдавии Майя Санду считает, что у её страны нет общих тем для обсуждения с Россией. Хотя вернее было бы сказать, что лично у Майи Санду нет тем для разговора.

Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

При этом она уверяет, что "у нас был конструктивный подход к отношениям с Российской Федерацией".

"Наша позиция была основана на интересах наших граждан, о которых мы заботимся. Из-за того, что Россия не уважает эти интересы, у нас нет теперь общих тем для обсуждения с Россией", — заявила Санду.

Она возложила на Москву вину за сокращение поставок газа, конфликт на Украине и якобы попытки свергнуть молдавское правительство, сообщает ТАСС.

Майя Санду была избрана президентом в 2020 году. После избрания на пост главы государства она объявила, что готова поехать в Россию, дабы обсудить важные вопросы двусторонних отношений. К таковым она относила экспорт молдавской продукции, поставки газа, а также поддержку сотен тысяч граждан Молдавии, которые работают в России.

Однако визит так и не состоялся — что, в общем-то, едва ли кого удивило, учитывая позиционирование Санду как "проевропейского" политика. А вот отношения между Россией и Молдавией за время её пребывания во главе государства существенно ухудшились.

Не исключено, что на нынешние заявления Санду повлияла неудача её сторонников на выборах в местные органы власти, которые прошли в начале ноября. Жители Молдавии выбирали около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных советов.

Кандидаты от провластной партии "Действие и солидарность" (PAS) выиграли выборы в первом туре в трех районных центрах. Также PAS заняла первое место на выборах в районные советы в 19 из 32 районов, но не получила большинства голосов ни в одном из них. Кандидат PAS на выборах мэра Кишинева заняла второе место, набрав чуть более 28% голосов.

Наблюдатели отмечали, что избирательная кампания была самой некорректной с точки зрения непрозрачного финансирования и многочисленных случаев подкупа избирателей, а также вмешательства в выборы.