Премьер Румынии похвалил проевропейские власти Молдавии за ликвидацию молдавского языка

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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку пожелал удачи всем кандидатам на местных выборах в Молдавии, которые, по его словам, представляют демократические и проевропейские силы.

Фото: Openverse by Arenamontanus is licensed under CC BY 2.0

Чолаку заявил, что "нам нужно", чтобы населённые пункты в Молдавии возглавляли люди с чётким видением западных ценностей. И добавил, что ликвидация "так называемого" молдавского языка была бы невозможна без поддержки "проевропейской администрации" Молдавии.

Но разумеется, разве можно назвать заявления Чолаку вмешательством во внутренние дела соседнего государства. Ведь у него же чёткое видение западных ценностей.

Ранее Марчел Чолаку заявлял, что молдавского языка никогда не существовало и что это "выдумка Российской Федерации" для румынских граждан в Бессарабии.

В Молдавии в воскресенье проходят выборы в местные органы власти. Жители страны должны выбрать около 900 мэров городов и глав сельских администраций, а также свыше 11 тысяч депутатов местных советов.

Ключевая борьба развернется за кресла мэров Кишинёва и второго по величине города страны — Бельц. В Кишинёве на кресло мэра претендует 28 человек — это исторический рекорд.