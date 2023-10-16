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Молдавский язык придумали в Российской Федерации — премьер Румынии

2:09
Мир

Глава румынского правительства Марчел Чолаку заявил, что молдавского языка никогда не существовало. По той причине, что его якобы придумали в России для румын Бессарабии.

Молдавский язык придумали в Российской Федерации — премьер Румынии
Фото: Openverse

"Молдавский язык больше не должен существовать, потому что его никогда не существовало. Это изобретение Российской Федерации, особенно для Бессарабии, для румынских граждан с территории Бессарабии, чтобы они больше не называли себя румынами, называли себя молдаванами", — заявил Чолаку.

Он также сообщил, что достигнуты предварительные договорённости с Украиной о подготовке поправок в законодательство насчёт того, что существует только румынский язык.

Так ли это на самом деле, сказать сложно. Но в августе Чолаку требовал от Киева признать, что молдавского языка не существует.

В марте этого года парламент Молдавии одобрил переименование государственного языка из молдавского в румынский. Слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словосочетанием "румынский язык". Более того, поправка внесена даже в конституцию страны, хотя обычно для этого необходим референдум, сообщает РИА "Новости".

Стоит заметить, что из заявления Марчела Чолаку неясно, был ли изобретён русскими молдавский язык во времена Российской империи (Бессарабия была присоединена в 1812 году), во времена СССР или же современной Российской Федерации.

Ранее премьер-министр Румынии заявлял, что Евросоюз должен быть готов к победе России в конфликте на Украине. В этом случае, полагает Чолаку, страны сообщества должны ввести эмбарго на всю торговлю с Россией. И в первую очередь, речь о поставках природного газа.

Впрочем, какой-либо дискуссии за этим заявлением в странах Евросоюза не последовало. Что, в общем, показатель того, насколько прислушиваются к высказываниям румынского премьера, в том числе и в государствах ЕС.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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