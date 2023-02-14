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Любовь Степушова

Молдавия начала осуществлять план по объединению с Румынией

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В Молдавии звучат призывы об объединении (унии) с Румынией на фоне антироссийской истерии. Вероятно, это будет сделано через ввод румынских войск. Начало операции намечено на 19 февраля.

Молдавия начала осуществлять план по объединению с Румынией

Кишинёв закрыл воздушное пространство, чтобы не прилетели "боевики" из Сербии

Управление гражданской авиации Молдавии закрыло на три часа 14 февраля воздушное пространство страны "в целях обеспечения безопасности и защиты гражданской авиации".

Три самолета, которые должны были прибыть в Кишинёв, были перенаправлены в аэропорт в Яссах.

Эксперт по национальной безопасности Клаудиу Дегерату, объяснил Europa FM, что это было противодействие плану дестабилизации страны, о котором заявила 13 февраля президент Майя Санду.

Якобы футбольные болельщики матча, который состоялся в Тирасполе, не смогли прилететь в Кишинёв. Речь идёт о болельщиках из Сербии, подтвердил Андриан Чептонарь, депутат от правящей Партии "Действие и солидарность" (ПДС) ресурсу Ziare. com .

Напомним, что Санду заявила о возможности госпереворота, который начнётся как уличные протесты. В них будут задействованы граждане, прошедшие подготовку в Белоруссии или Черногории. К этой акции причастны как иностранные граждане, так и внутренние силы, "близкие к олигархам Илану Шору и Владу Плахотнюку", сказала Санду.

Она также уточнила, что источником этой информации являются документы, полученные из Киева, и что в них указаны даты и места проведения этих протестов.

Какие доказательства готовящегося переворота есть у Кишинёва?

Молдавский аналитик Серджиу Остафа приводит следующие доказательства существования такого плана у РФ:

  • "контекст социально-политической неопределенности и недовольства ценами и уровнем жизни, что снижает доверие общества к власти";
  • "консолидация политических и неполитических акторов, напрямую поддерживаемых Россией" на территории Молдавии;
  • мобилизация близкой к Москве бизнес-среды;
  • исчезновение и даже гибель "референтных унионистов" при сомнительных обстоятельствах;
  • наличие у Москвы "сети секретных агентов и агентов влияния в Кишиневе, которых она может мобилизовать в любое время".

"Общая картина ситуации в Республике Молдова придаёт правдоподобность заявлениям Майи Санду, выразившей обеспокоенность возможными насильственными действиями и государственным переворотом", — сказал эксперт.

Он утверждает, что проект дестабилизации может быть реализован за 2-3 месяца.

По словам Остафы, Молдавия не является главной целью Кремля. Владимир Путин якобы хочет использовать дестабилизацию "для создания дополнительных проблем Украине и Западу в контексте войны в соседнем государстве".

Сторонники унии с Румынией требуют её немедленного осуществления

В моменте сильно оживились унионисты. В открытом письме, адресованном "президентам двух румынских государств" Майе Санду и Клаусу Йоханнису, бывший председатель парламента Молдавии Михай Гимпу заявил, что "опасность войны в Бессарабии более чем реальна", а "единственным решением избежать российской оккупации является уния с Румынией".

Гимпу обратился с просьбой к лидерам двух упомянутых государств безотлагательно осуществить этот процесс.

Реакция США: вперёд под собственную ответственность

"Сообщения о российском заговоре с целью свержения правительства Республики Молдова "вызывают глубокую тревогу ", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Информация не была подтверждена независимыми источниками, но "подобная тактика является частью стратегии России".

"Мы — с молдавским правительством и народом", — сказал он.

Видимо, готовится ввод румынских войск на территорию Молдавии под видом силовой помощи "братскому народу" по договору от 2020 года о совместной помощи в случае вооруженных конфликтов. Но США тут как бы ни при чём. Такой отход Вашингтон себе готовит всегда.

Ждём 19 февраля, на этот день назначен мирный протест оппозиции у здания парламента в Кишинёве. Организатор — партия "Шор", с привлечением сторонников среди социалистов и коммунистов, чтобы те поддержали инициативу обязать власти страны оплатить жителям зимние платежи по энергоресурсам в условиях роста цен на коммуналку и падения уровня жизни.

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Запад толкает Молдавию на путь войны
Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы румыния молдавия майя санду
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