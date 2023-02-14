Молдавия начала осуществлять план по объединению с Румынией

В Молдавии звучат призывы об объединении (унии) с Румынией на фоне антироссийской истерии. Вероятно, это будет сделано через ввод румынских войск. Начало операции намечено на 19 февраля.

Кишинёв закрыл воздушное пространство, чтобы не прилетели "боевики" из Сербии

Управление гражданской авиации Молдавии закрыло на три часа 14 февраля воздушное пространство страны "в целях обеспечения безопасности и защиты гражданской авиации".

Три самолета, которые должны были прибыть в Кишинёв, были перенаправлены в аэропорт в Яссах.

Эксперт по национальной безопасности Клаудиу Дегерату, объяснил Europa FM, что это было противодействие плану дестабилизации страны, о котором заявила 13 февраля президент Майя Санду.

Якобы футбольные болельщики матча, который состоялся в Тирасполе, не смогли прилететь в Кишинёв. Речь идёт о болельщиках из Сербии, подтвердил Андриан Чептонарь, депутат от правящей Партии "Действие и солидарность" (ПДС) ресурсу Ziare. com .

Напомним, что Санду заявила о возможности госпереворота, который начнётся как уличные протесты. В них будут задействованы граждане, прошедшие подготовку в Белоруссии или Черногории. К этой акции причастны как иностранные граждане, так и внутренние силы, "близкие к олигархам Илану Шору и Владу Плахотнюку", сказала Санду.

Она также уточнила, что источником этой информации являются документы, полученные из Киева, и что в них указаны даты и места проведения этих протестов.

Какие доказательства готовящегося переворота есть у Кишинёва?

Молдавский аналитик Серджиу Остафа приводит следующие доказательства существования такого плана у РФ:

"контекст социально-политической неопределенности и недовольства ценами и уровнем жизни, что снижает доверие общества к власти";

"консолидация политических и неполитических акторов, напрямую поддерживаемых Россией" на территории Молдавии;

мобилизация близкой к Москве бизнес-среды;

исчезновение и даже гибель "референтных унионистов" при сомнительных обстоятельствах;

наличие у Москвы "сети секретных агентов и агентов влияния в Кишиневе, которых она может мобилизовать в любое время".

"Общая картина ситуации в Республике Молдова придаёт правдоподобность заявлениям Майи Санду, выразившей обеспокоенность возможными насильственными действиями и государственным переворотом", — сказал эксперт.

Он утверждает, что проект дестабилизации может быть реализован за 2-3 месяца.

По словам Остафы, Молдавия не является главной целью Кремля. Владимир Путин якобы хочет использовать дестабилизацию "для создания дополнительных проблем Украине и Западу в контексте войны в соседнем государстве".

Сторонники унии с Румынией требуют её немедленного осуществления

В моменте сильно оживились унионисты. В открытом письме, адресованном "президентам двух румынских государств" Майе Санду и Клаусу Йоханнису, бывший председатель парламента Молдавии Михай Гимпу заявил, что "опасность войны в Бессарабии более чем реальна", а "единственным решением избежать российской оккупации является уния с Румынией".

Гимпу обратился с просьбой к лидерам двух упомянутых государств безотлагательно осуществить этот процесс.

Реакция США: вперёд под собственную ответственность

"Сообщения о российском заговоре с целью свержения правительства Республики Молдова "вызывают глубокую тревогу ", — заявил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Информация не была подтверждена независимыми источниками, но "подобная тактика является частью стратегии России".

"Мы — с молдавским правительством и народом", — сказал он.

Видимо, готовится ввод румынских войск на территорию Молдавии под видом силовой помощи "братскому народу" по договору от 2020 года о совместной помощи в случае вооруженных конфликтов. Но США тут как бы ни при чём. Такой отход Вашингтон себе готовит всегда.

Ждём 19 февраля, на этот день назначен мирный протест оппозиции у здания парламента в Кишинёве. Организатор — партия "Шор", с привлечением сторонников среди социалистов и коммунистов, чтобы те поддержали инициативу обязать власти страны оплатить жителям зимние платежи по энергоресурсам в условиях роста цен на коммуналку и падения уровня жизни.

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