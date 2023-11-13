Министр обороны Украины Рустем Умеров планирует отправить в отставку трёх командующих ВСУ. Об этом пишет издание "Украинская правда", уточнив, что источниками этой информации являются представители украинского военно-политического руководства.
Авторы утверждают, что в числе претендентов на увольнение находится и командующий объединёнными силами Сергей Наев.
"Министр обороны Рустем Умеров готовит представления на увольнение командующего медицинских сил ВСУ Татьяны Остащенко, командующего оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александра Тарнавского и командующего объединенных сил ВСУ Сергея Наева", — сказано в статье.
По данным журналистов, инициаторами увольнения Остащенко выступили украинские врачи и волонтёры, которые имеют отношение к обеспечению ВСУ.
Причины будущей отставки Наева и Тарнавского не озвучиваются. При этом источники издания заверили, что возможная отставка этих командующих согласовывается уже в течение нескольких месяцев.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко анонсировал некие перестановки и изменения в высшем составе руководства ВСУ.
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