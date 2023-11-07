Депутат Верховной рады Владимир Арьев, ранее написавший о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, удалил своё сообщение.
Ранее Арьев написал, что министр обороны Украины Рустем Умеров готовится уволить Залужного.
Позже Арьев удалил пост, в котором сообщал о скорой отставке главкома ВСУ, добавив, что информация на этот счёт у него сейчас прямо противоположная.
"Я снимаю предыдущий пост про представление на ставку об увольнении Залужного. В данный момент из многих источников говорят, что это не так", — написал Арьев на своей странице в соцсети Facebook*.
Одновременно с Арьевым сообщение об отставке Залужного опроверг и советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, назвавший новость об этом частью "информационной войны".
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