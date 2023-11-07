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Депутат Рады, написавший об отставке Залужного, удалил свой пост

1:02
Мир

Депутат Верховной рады Владимир Арьев, ранее написавший о готовящейся отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, удалил своё сообщение.

Депутат Рады, написавший об отставке Залужного, удалил свой пост
Фото: wikipedia.org by ВАДИМ ЧУПРИНА is licensed under CC BY-SA 4.0

Ранее Арьев написал, что министр обороны Украины Рустем Умеров готовится уволить Залужного.

Позже Арьев удалил пост, в котором сообщал о скорой отставке главкома ВСУ, добавив, что информация на этот счёт у него сейчас прямо противоположная.

"Я снимаю предыдущий пост про представление на ставку об увольнении Залужного. В данный момент из многих источников говорят, что это не так", — написал Арьев на своей странице в соцсети Facebook*.

Одновременно с Арьевым сообщение об отставке Залужного опроверг и советник офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко, назвавший новость об этом частью "информационной войны".

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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