Делегат РФ в ООН ответил на обвинения в нарушении прав человека: в России цензуры нет

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Представитель России в ООН объяснила западным странам, что в РФ нет цензуры, права ЛГБТ защищены, а статус иноагента никого не ограничивает.

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Делагат России РФ в ООН ответила на обвинения других стран в нарушении прав человека в России.

Представитель Минюста РФ объяснила делегатам ООН, что закон о иноагентах нужен России, чтобы защитить свой суверенитет от иностранного влияния. Он объяснил, что права ЛГБТ-сообществ в России не ущемляются. Все запреты касаются только пропаганды нетрадиционных отношений.

Представитель Генпрокуратуры РФ заверил, что в России цензура запрещена.

"За нарушение прав журналистов предусмотрена уголовная ответственность. Да, в России есть случаи задержания журналистов и правозащитников, но дела против них были возбуждены из-за общеуголовных преступлений — например, за мошенничество или шпионаж", — цитирует пояснение представителей российской генеральной прокуратуры на заседании ООН Telegram-канал "Осторожно, новости".

Делегация РФ в СПЧ ООН высказала озабоченность по поводу травли русских в Канаде.