Представитель России в ООН объяснила западным странам, что в РФ нет цензуры, права ЛГБТ защищены, а статус иноагента никого не ограничивает.

Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.