Делегация РФ в СПЧ ООН встревожена травлей русских в Канаде

0:59 Your browser does not support the audio element. Политика

Травля русских, в том числе детей, стала обычным явлением в Канаде. Об этом заявил представитель российской делегации Илья Бармин в Женеве на 44-й сессии Рабочей группы Совета ООН по правам человека (СПЧ).

Фото: jpgazeta.ru

Жители Канады с русскими корнями нередко подвергаются угрозам расправы за гражданскую позицию или даже убийства. Травля происходит и в отношении тех, кто сохраняет активные связи с Россией. Преследуются дети русских в канадских школах. Фиксируется рост случаев проявления антисемитизма и неонацизма.

Делегация РФ рекомендовала Канаде внести изменения в национальное законодательство. Оттаве следует восполнить пробелы в системе защиты от проявлений ксенофобии. Также необходимо принять меры по предупреждению нетерпимости по национальному и расовому признакам. Недопустима и ненавистническая риторика в СМИ и интернете.

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