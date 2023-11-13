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В Запорожской области предложили завершить украинский конфликт по вьетнамскому сценарию

1:16
Мир

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов выразил мнение, что вьетнамский сценарий завершения украинского конфликта предпочтительнее корейского.

В Запорожской области предложили завершить украинский конфликт по вьетнамскому сценарию
Фото: openverse.org by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал ВМС США в отставке Джеймс Ставридис предположил, что конфликт на Украине придётся заморозить, то есть завершить по корейскому сценарию, вследствие чего Киеву придётся признать Крым российским регионом, "как минимум на какое-то время".

Рогов напомнил, что вьетнамский сценарий урегулирования конфликта предполагает освобождение Украины от западного вмешательства, прежде всего со стороны США.

"Корейский" сценарий нас не устраивает — по той простой причине, что это заморозка конфликта, а нам необходимо его окончательное решение. Нам нужен не "корейский" сценарий, а "вьетнамский", предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев", — сказал Рогов в разговоре с РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что американцам придётся уйти с территории Украины, потому что здесь снова воцарится русский мир.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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