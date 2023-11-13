В Запорожской области назвали гибель "лучшего танкиста ВСУ" расплатой за беды и горе

Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал гибель Максима Гацанюка, названного украинскими СМИ "лучшим танкистом ВСУ".

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По мнению Рогова, смерть Гацанюка на поле боя стала расплатой за те несчастья, которые испытали жители Запорожья с приходом украинских войск.

По информации Погребищенского городского совета Винницкой области, в селе Соколовка Запорожской области была зафиксирована гибель украинского танкиста Максима Гацанюка. Этого военного часто показывали на украинском Т, где он много раз заявлял, что Киев "вот-вот победит" в конфликте.

"Лучшим он был танкистом или не лучшим, это сказать трудно, но то, что самый распиаренный персонаж на украинском ТВ, — это факт. Его гибель — это расплата за беды и горе, которые украинские боевики принесли на запорожскую землю", — заявил Рогов в разговоре с РИА Новости.

Чиновник добавил, что такая же участь ожидает всякого, кто вторгнется в Запорожскую область с оружием в руках.