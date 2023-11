Глава запорожского общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов прокомментировал гибель Максима Гацанюка, названного украинскими СМИ "лучшим танкистом ВСУ".

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.