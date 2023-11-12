В крупных городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации солдат ВСУ

0:47 Your browser does not support the audio element. Мир

В нескольких городах Украины прошли акции протеста с призывом демобилизовать военнослужащих Вооруженных Сил Украины, находящихся на фронте с февраля прошлого года, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал «Страна.ua».

Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — отмечает издание.

Подобные акции состоялись в Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге, в которых приняли участие несколько десятков человек. Участники митингов выносили плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.