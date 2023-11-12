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В крупных городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации солдат ВСУ

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Мир

В нескольких городах Украины прошли акции протеста с призывом демобилизовать военнослужащих Вооруженных Сил Украины, находящихся на фронте с февраля прошлого года, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал «Страна.ua».

В крупных городах Украины прошли митинги с требованием демобилизации солдат ВСУ
Фото: openverse.org by 7th Army Training Command is licensed under CC BY 2.0

«По всей Украине сегодня идут митинги родственников мобилизованных, которые требуют отправить их на ротацию и дать отдых», — отмечает издание.

Подобные акции состоялись в Львове, Одессе, Житомире, Хмельницком и Кривом Роге, в которых приняли участие несколько десятков человек. Участники митингов выносили плакаты с требованием демобилизовать тех, кто находится на передовой с февраля 2022 года.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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