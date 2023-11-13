Вашингтон свернул часть работ по военной биологии на Украине из-за России

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Министерство обороны РФ остановило реализацию военно-биологических программ Вашингтона на территории Украины. Об этом 13 ноября заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

"Активными действиями Минобороны России удалось остановить реализацию военно-биологических программ на территории Украины", - сказал Кириллов на брифинге по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США.

Также он указал, что в связи с этим оборонное ведомство США активно переносит исследования, которые не были завершены в рамках украинских проектов, в страны Центральной Азии и Восточной Европы. Как отметил начальник войск РХБЗ , параллельно наращивается сотрудничество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, в частности Таиландом, Сингапуром и Кенией.