В Британии рассказали о проверенном рецепте "вашингтонской кухни": Украину использовали как таран

Те, кто ещё недавно требовал "поражения РФ на поле боя", вдруг резко поменяли вектор настроения.

Фото: "This image of Zelensky’s face while visiting Bucha says it all." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает издание Mail on Sunday.

"Если бы они приняли более мудрую точку зрения раньше, многие молодые люди, ныне мертвые или тяжело раненые, остались бы невредимыми и живыми. Тысячи снарядов и бомб не упали бы на города, превратив их в руины", — в авторской колонке пишет журналист из Великобритании Питер Хитченс.

Подталкивание Киева к войне принесло стране лишь вред. Украину использовали как таран в чужой ссоре, и всё приготовили "на той же кухне в Вашингтоне, где готовилось ещё более безумное вторжение в Ирак", отмечает публицист, подчёркивая, что он ранее попытался сказать всем, что политика доведения Кремля "до безумия расширением НАТО сделает нас менее безопасными".