Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Покинувшие сектор Газа россияне заявили, что рады выехать из "этого ада"
Кратковременные ограничения на полеты были зарегистрированы в двух аэропортах Москвы
В Германии предложили новый шаг для борьбы с антисемитизмом
В Минобороны РФ рассказали о паническом страхе ВСУ перед "Солнцепёками"
Учёные назвали четыре фрукта, которые помогают снизить холестерин
Российский производитель драгоценных металлов отреагировал на санкции от Великобритании
Племянница Максима Галкина* Алина начала карьеру блогера, чтобы стать популярной
Shaman спел гимн и встал на колено на Русском экономическом форуме в Челябинске
Washington Post: ХАМАС хотел продолжить наступление с сектора Газа до Западного берега

В Британии рассказали о проверенном рецепте "вашингтонской кухни": Украину использовали как таран

Мир

Те, кто ещё недавно требовал "поражения РФ на поле боя", вдруг резко поменяли вектор настроения.

В Британии рассказали о проверенном рецепте "вашингтонской кухни": Украину использовали как таран
Фото: "This image of Zelensky’s face while visiting Bucha says it all." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает издание Mail on Sunday.

"Если бы они приняли более мудрую точку зрения раньше, многие молодые люди, ныне мертвые или тяжело раненые, остались бы невредимыми и живыми. Тысячи снарядов и бомб не упали бы на города, превратив их в руины", — в авторской колонке пишет журналист из Великобритании Питер Хитченс.

Подталкивание Киева к войне принесло стране лишь вред. Украину использовали как таран в чужой ссоре, и всё приготовили "на той же кухне в Вашингтоне, где готовилось ещё более безумное вторжение в Ирак", отмечает публицист, подчёркивая, что он ранее попытался сказать всем, что политика доведения Кремля "до безумия расширением НАТО сделает нас менее безопасными".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты

Учёные пытаются отыскать тайный "зал знаний" под пирамидами в Египте.

Учёные нашли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
Бывший депутат Госдумы заявил, что у Аллы Пугачёвой есть право на мнение и личную жизнь
Жена Игоря Николаева перестала носить обручальное кольцо
Жена без вести пропавшего солдата рассказала о дикой коррупции в ВСУ
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
Разрыв шаблона: голосование в ООН по Палестине показало кто есть кто
Появились новые факты о причинах болезни Бориса Клюева
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву за "завистников и клеветников"
Депутат Соловьёв осудил Аллу Пугачёву за "завистников и клеветников"
Последние материалы
Кратковременные ограничения на полеты были зарегистрированы в двух аэропортах Москвы
В Минобороны РФ рассказали о паническом страхе ВСУ перед "Солнцепёками"
Учёные назвали четыре фрукта, которые помогают снизить холестерин
Российский производитель драгоценных металлов отреагировал на санкции от Великобритании
Племянница Максима Галкина* Алина начала карьеру блогера, чтобы стать популярной
Shaman спел гимн и встал на колено на Русском экономическом форуме в Челябинске
Washington Post: ХАМАС хотел продолжить наступление с сектора Газа до Западного берега
Ученые рассказали, что каждая ноздря человека воспринимает уникальный запах мира
В Москве нашли мёртвой 13-летнюю дочь чемпиона мира по боксу Григория Дрозда
Hindustan Times: Зеленский "храбрится", заявляя что будет противостоять РФ даже без помощи США
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников