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Владимир Зеленский тщетно пытается дозвониться до Дональда Трампа

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Мир

Офис президента Украины тщетно пытается организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом.

Владимир Зеленский тщетно пытается дозвониться до Дональда Трампа
Фото: Кадр из выступления Владимира Зеленского.

Разговор необходим Киеву, чтобы убедить бывшего лидера США поддержать помощь Незалежной, которую блокируют в американском Конгрессе республикацы, соратники Трампа.

Об этом сообщает украинское издание "Страна", ссылаясь на источники, из офиса президента Украины.

А тем временем, сам глава офиса Андрей Ермак прибыл в США. По его словам, "будут встречи в Конгрессе, Белом Доме, аналитических центрах и с представителями общественных организаций".

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Президент Украины Зеленский: "Мы уничтожили российскую армию"
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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