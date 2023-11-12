Офис президента Украины тщетно пытается организовать телефонный разговор Владимира Зеленского с экс-президентом Штатов Дональдом Трампом.
Разговор необходим Киеву, чтобы убедить бывшего лидера США поддержать помощь Незалежной, которую блокируют в американском Конгрессе республикацы, соратники Трампа.
Об этом сообщает украинское издание "Страна", ссылаясь на источники, из офиса президента Украины.
А тем временем, сам глава офиса Андрей Ермак прибыл в США. По его словам, "будут встречи в Конгрессе, Белом Доме, аналитических центрах и с представителями общественных организаций".
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