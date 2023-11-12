Украинский президент Владимир Зеленский уже осознаёт приближающуюся катастрофу.
Об этом свидетельствует заявление главы Незалежной о том, что он приглашает экс-президента Соединённых Штатов Дональда Трампа приехать на Украину и лично оценить всю ситуацию. На осознание катастрофы говорит ещё и то, что Зеленский просит дать денег уже даже в долг, пишет издание American Thinker.
"Он как бешеный наркоман в поиске дозы, обещающий как-нибудь при случае расплатиться по кредиту, лишь бы сейчас дали хоть немного наличных", — пишет автор статьи.
Ранее сообщалось, что между спецслужбами Украины и их коллегами из США и Британии начался раздор.
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