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В Госдуме уверены, что на Украине скоро грянет военный переворот

0:56
Мир

На Украине в обозримом будущем разразится военный переворот. В этом убеждён депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

В Госдуме уверены, что на Украине скоро грянет военный переворот
Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

"Кадровые перестановки в силовых структурах Украины, скандалы и убийства говорят о том, что Зеленский и его люди пытаются себя обезопасить, так как понимают, что в стране зреет военный переворот", — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.

Терпение украинских военных, которых Киев по-прежнему бросает в "мясные штурмы", уже на исходе. Действиями Владимира Зеленского возмущены и общество, и армия, которой как никому другому известно реальное положение вещей на поле боя.

Бойцы ВСУ видят, что их бросают погибать за интересы США и ненасытность Зеленского, который желает набивать себе карманы и дальше, прикрываясь женщинами и детьми и отсиживаясь в своих бункерах, добавил Шеремет.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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