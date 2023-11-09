На Украине в обозримом будущем разразится военный переворот. В этом убеждён депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Кадровые перестановки в силовых структурах Украины, скандалы и убийства говорят о том, что Зеленский и его люди пытаются себя обезопасить, так как понимают, что в стране зреет военный переворот", — сказал Шеремет в разговоре с РИА Новости.
Терпение украинских военных, которых Киев по-прежнему бросает в "мясные штурмы", уже на исходе. Действиями Владимира Зеленского возмущены и общество, и армия, которой как никому другому известно реальное положение вещей на поле боя.
Бойцы ВСУ видят, что их бросают погибать за интересы США и ненасытность Зеленского, который желает набивать себе карманы и дальше, прикрываясь женщинами и детьми и отсиживаясь в своих бункерах, добавил Шеремет.
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