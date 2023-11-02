Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному впору думать о выживании Украины, а не мечтать о прорыве на фронте, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.
В среду британский журнал The Economist опубликовал интервью с украинским главкомом, в котором тот заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик.
"Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", — посетовал он.
Депутат Шеремет обратил внимание, как изменилась риторика украинского военачальника за время так называемого контрнаступления.
"Сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства", — прокомментировал народный избранник.
По его мнению, украинских "горе-воинов", которые по расчётам Залужного должны уже быть в Крыму, подвели разработанная натовскими специалистами тактика и стратегия.
Залужный по сути признал провал контрнаступления, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
"Этому провалу пытаются найти какие-то объяснения. На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему", — пояснил он.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.