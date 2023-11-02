В Госдуме дали совет Залужному подумать о выживании Украины

1:17 Your browser does not support the audio element. Политика

Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному впору думать о выживании Украины, а не мечтать о прорыве на фронте, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Фото: Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

В среду британский журнал The Economist опубликовал интервью с украинским главкомом, в котором тот заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик.

"Глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет", — посетовал он.

Депутат Шеремет обратил внимание, как изменилась риторика украинского военачальника за время так называемого контрнаступления.

"Сегодня ему стоит думать не о прорывах украинских боевиков, а о выживании Украины как государства", — прокомментировал народный избранник.

По его мнению, украинских "горе-воинов", которые по расчётам Залужного должны уже быть в Крыму, подвели разработанная натовскими специалистами тактика и стратегия.

Залужный по сути признал провал контрнаступления, заметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

"Этому провалу пытаются найти какие-то объяснения. На сегодняшний день по большому количеству позиций натовское оружие проигрывает нашему", — пояснил он.

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