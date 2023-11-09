Ездить в Латвию на личных автомобилях опасноЕздить в Латвию на личных автомобилях опасно

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МИД России рекомендует россиянам не посещать Латвию, где приняли поправки о конфискации зарегистрированных в России автомобилей, ответ на такие шаги будет, заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова

Фото: Openverse by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0

Ранее латвийская телерадиокомпания LSM сообщила, что сеймом Латвии приняты поправки, согласно которым незарегистрированные транспортные средства с российскими номерами, передвигающиеся по территории Латвии после 14 февраля, будут конфискованы. Изъятые транспортные средства планируется передавать на Украину. За неразрешенное использование на дорогах российского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, может быть наложен штраф от 750 до 2000 евро. Автомобили с российскими номерами смогут пересекать территорию Латвии транзитом и должны будут покинуть ее в течение суток.

"В связи с резко усугубившейся в Латвии враждебной обстановкой министерство иностранных дел России вновь обращается с рекомендацией не посещать эту прибалтийскую страну, в том числе на личных автомобилях, зарегистрированных в России", - заявила представитель МИД РФ.

По ее словам, что касается этого правого беспредела, который творится в странах Прибалтики, то РФ продолжает принимать ответные меры, в том числе и ассиметричного характера.