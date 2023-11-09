Кнессет (парламент) Израиля в первом чтении принял закон, запрещающий гражданам ознакамливаться с пропагандой ХАМАС, смотреть ролики и читать, лайкать, репостить сообщения радикального палестинского движения.
За "пассивное потребление" или поддержку (например, лайком) "террористических организаций" вводится наказание — тюремный срок до одного года.
Как спецслужбы Израиля узнают о том, что человек "пассивно потребляет вражеский контент, смотрит ролики, читает посты"?
В тексте закона говорится, что для израильтян "запрещается "систематическое потребление пропаганды [радикального палестинского движения] ХАМАС и "Исламского государства"* (*ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), включая призывы к поддержке терроризма или демонстрацию видеозаписей терактов".
"Что это означает на практике? Если человека посчитают потенциально опасным, его смогут отправить в тюрьму. Т. е. самого преступления ещё нет, однако посадить уже можно. Как такое возможно? Ну, допустим кто-то смотрит ролики - значит есть потенциал на то, что он станет террористом или поддержит их. А значит уже прямо сейчас его можно арестовывать и сажать на год", — пишет израильский проект "Свободные люди".
"Оказывается ШАБАК (аналог ФСБ и ФБР) уже полтора года назад просил ввести подобный закон, но серьезного основания для подобных мер не было. Теперь есть, ввели" — сообщают эксперты израильского движения "Право выбора".
При этом популярный среди "старых евреев" и релокантов Тelegram-канал "Израильские трудовые будни" успокаивает сограждан — дескать, сажать не будут "в случае непреднамеренного, ошибочного доступа к таким материалам (случайно открыли и посмотрели)".
А ещё не посадят, если человек докажет, что получал доступ и смотрел видео, посты, фото и карикатуры "с законными целями, включая информирование общественности о действиях врагов Израиля", для предотвращения терроризма или с научными целями".
"Некоторые бежали в Израиль от "войны, мобилизации, тоталитарной цензуры и сроков за дискредитацию армии, репост, комментарий и мыслепреступления". Обыкновенно после такого пишут "перечитайте Оруэлла" или советуют посмотреть "Особое мнение" с Томом Крузом", — иронизируют авторы Тelegram-канала "Мэйдэй".
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