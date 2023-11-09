Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Санкции не позволили российскому туристу обменять валюту в Европе
Набиуллина: высокие ставки помогают избежать самоподдерживающейся девальвации
СМИ: Россия обладает уникальной ракетой ПВО, у которой нет аналогов в мире
Диетолог Кадоган: слишком строгая диета может привести к набору веса
Депутат ГД Журова: Пугачёвой не будет на официальных новогодних концертах в РФ
В России цены на новостройки достигли максимума с прошлой весны
Forbes: ВС РФ уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками
На Урале девушки избили 54-летнюю женщину и оставили её в лесу
Men’s Health: чаще всего мужчины беспокоятся о деньгах

Власти Израиля вводят срок за лайки, репосты и просмотр роликов врага

3:12
Мир

Кнессет (парламент) Израиля в первом чтении принял закон, запрещающий гражданам ознакамливаться с пропагандой ХАМАС, смотреть ролики и читать, лайкать, репостить сообщения радикального палестинского движения.

Власти Израиля вводят срок за лайки, репосты и просмотр роликов врага
Фото: ru.oxu.az

За "пассивное потребление" или поддержку (например, лайком) "террористических организаций" вводится наказание — тюремный срок до одного года.

Как спецслужбы Израиля узнают о том, что человек "пассивно потребляет вражеский контент, смотрит ролики, читает посты"?

  • Если он оставит лайк или репостнет его в соцсетях от своего имени или анонима, данные о котором получат спецслужбы
  • Если на человека поступит жалоба (некоторые называют это "донос") от окружающих и "потребление контента врага" подтвердится в ходе допросов, обысков и изучения гаджетов.
  • Если человек активно "серфит" в соцсетях, мессенджерах, интернете в поисках контента и просматривает его — это могут определить системы мониторинга интернет-соединений у провайдеров, и т. д. В некоторых случаях — несмотря на использование "спецсредств" вроде VPN.

В тексте закона говорится, что для израильтян "запрещается "систематическое потребление пропаганды [радикального палестинского движения] ХАМАС и "Исламского государства"* (*ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация), включая призывы к поддержке терроризма или демонстрацию видеозаписей терактов".

"Что это означает на практике? Если человека посчитают потенциально опасным, его смогут отправить в тюрьму. Т. е. самого преступления ещё нет, однако посадить уже можно. Как такое возможно? Ну, допустим кто-то смотрит ролики - значит есть потенциал на то, что он станет террористом или поддержит их. А значит уже прямо сейчас его можно арестовывать и сажать на год", — пишет израильский проект "Свободные люди".

"Оказывается ШАБАК (аналог ФСБ и ФБР) уже полтора года назад просил ввести подобный закон, но серьезного основания для подобных мер не было. Теперь есть, ввели" — сообщают эксперты израильского движения "Право выбора".

При этом популярный среди "старых евреев" и релокантов Тelegram-канал "Израильские трудовые будни" успокаивает сограждан — дескать, сажать не будут "в случае непреднамеренного, ошибочного доступа к таким материалам (случайно открыли и посмотрели)".

А ещё не посадят, если человек докажет, что получал доступ и смотрел видео, посты, фото и карикатуры "с законными целями, включая информирование общественности о действиях врагов Израиля", для предотвращения терроризма или с научными целями".

"Некоторые бежали в Израиль от "войны, мобилизации, тоталитарной цензуры и сроков за дискредитацию армии, репост, комментарий и мыслепреступления". Обыкновенно после такого пишут "перечитайте Оруэлла" или советуют посмотреть "Особое мнение" с Томом Крузом", — иронизируют авторы Тelegram-канала "Мэйдэй".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Младшая дочь Заворотнюк выступила на большой сцене: невероятное сходство с мамой

Фигурист Пётр Чернышёв впервые вывел свою пятилетнюю дочь Милу на лёд вместе с ней после ледового шоу Татьяны Навки.

Младшая дочь Заворотнюк впервые выступила на большой сцене и показала сходство с мамой
Молодожёнов из Екатеринбурга отказались заселять в отель в первую брачную ночь
Молодожёнов из Екатеринбурга выгнали из отеля в их первую брачную ночь со скандалом
Названы три продукта, которые снижают половое влечение
Россия уничтожила "крысу" , зашедшую в порт Одессы
Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов Внеочередные выборы стали для Сербии привычным делом Михаил Плисюк
Патриотическая позиция стала причиной потери роли актрисы Олеси Железняк
Зеленский предложил доверить собакам правление планетой
Владимир Путин принял решение о мобилизованных на СВО
Владимир Путин принял решение о мобилизованных на СВО
Последние материалы
Санкции не позволили российскому туристу обменять валюту в Европе
Набиуллина: высокие ставки помогают избежать самоподдерживающейся девальвации
СМИ: Россия обладает уникальной ракетой ПВО, у которой нет аналогов в мире
Диетолог Кадоган: слишком строгая диета может привести к набору веса
Депутат ГД Журова: Пугачёвой не будет на официальных новогодних концертах в РФ
В России цены на новостройки достигли максимума с прошлой весны
Forbes: ВС РФ уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками
Борис Бурков: мириться надо Киеву, ЕС и США - РФ нужно побеждать
На Урале девушки избили 54-летнюю женщину и оставили её в лесу
Men’s Health: чаще всего мужчины беспокоятся о деньгах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников