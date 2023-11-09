По мнению американской журналистки Оливии Мюррей, украинский президент Владимир Зеленский решил обратиться к бывшему руководителю США Дональду Трампу из-за "панического отчаяния".
Она напомнила, что недавно глава Украины, отвечая на вопросы телеканала NBC, неожиданно попытался связаться с Трампом.
Как подчеркнула обозреватель в статье для American Thinker, Зеленский начал осознавать "неминуемую катастрофу". Он знает о незавидной судьбе бывших "союзников" Вашингтона, устранённых западными спецслужбами, уточнила автор материала.
Журналистка также обратила внимание на скрытые угрозы Киева в адрес Запада из-за сокращения финансирования. Она сравнила Зеленского с "неистовым наркоманом", который находится в ожидании "очередных доз".
Трамп неоднократно заявлял, что мог бы урегулировать украинский конфликт всего за 24 часа. Однако Зеленский не верит в такую возможность. Он пригласил экс-главу США на Украину и пообещал лично разъяснить, почему боевые действия нельзя прекратить.
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