Глава киевского режима Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа на Украину, чтобы лично объяснить ему, почему невозможно быстро остановить кровопролитие.
Трамп не раз ранее заявлял, что, будь он у власти, конфликт на Украине не начался бы, а если его переизберут в 2024 году, он за 24 часа остановит боевые действия.
"Если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этим конфликтом", — прокомментировал Зеленский в интервью телекомпании NBC.
По его мнению, самонадеянные высказывания Трампа можно объяснить тем, что он, в отличие от ныне действующего президента США, давно не был на Украине.
"Президент Байден был здесь, и он, я думаю, понимал некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь", — пояснил Зеленский.
Шансы Дональда Трампа вернуться в Белый дом растут. По последнему опросу, проведённому в так называемых "колеблющихся" штатах, за него готовы отдать свои голоса всё больше американцев, уставших от Украины и поддерживающего её дряхлеющего Джо Байдена.
Владимир Зеленский, по его словам, не знает, продолжат ли США помогать Украине, если их вновь возглавит Трамп.
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