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Зеленский обещал лично объяснить Трампу невозможность прекратить конфликт

1:25
Мир

Глава киевского режима Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа на Украину, чтобы лично объяснить ему, почему невозможно быстро остановить кровопролитие.

Зеленский обещал лично объяснить Трампу невозможность прекратить конфликт
Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain

Трамп не раз ранее заявлял, что, будь он у власти, конфликт на Украине не начался бы, а если его переизберут в 2024 году, он за 24 часа остановит боевые действия.

"Если он сможет приехать сюда, мне понадобится 24 минуты, чтобы объяснить президенту Трампу, что он не может управлять этим конфликтом", — прокомментировал Зеленский в интервью телекомпании NBC.

По его мнению, самонадеянные высказывания Трампа можно объяснить тем, что он, в отличие от ныне действующего президента США, давно не был на Украине.

"Президент Байден был здесь, и он, я думаю, понимал некоторые детали, которые можно понять, только находясь здесь", — пояснил Зеленский.

Шансы Дональда Трампа вернуться в Белый дом растут. По последнему опросу, проведённому в так называемых "колеблющихся" штатах, за него готовы отдать свои голоса всё больше американцев, уставших от Украины и поддерживающего её дряхлеющего Джо Байдена.

Владимир Зеленский, по его словам, не знает, продолжат ли США помогать Украине, если их вновь возглавит Трамп.

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Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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