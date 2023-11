Your browser does not support the audio element.

Глава киевского режима Владимир Зеленский пригласил бывшего президента США Дональда Трампа на Украину, чтобы лично объяснить ему, почему невозможно быстро остановить кровопролитие.

Фото: wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public Domain