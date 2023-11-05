Президент США Джо Байден уступает Дональду Трампу в пяти из шести штатов, которые наиболее важны во время голосования на выборах главы государства.
По данным The New York Times, преимущество Трампа составляет от трёх до десяти процентов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Только в Висконсине Байден лидирует с преимуществом в два процентных пункта.
Американское издание, которое, напомним, на протяжении всего времени пребывания Трампа у власти резко его критиковало, признаёт, что недовольство нынешним президентом США наблюдается во всех возрастных и этнических группах. А именно их поддержка в 2020 году и обеспечила победу Байдену.
Также отмечается тот факт, что избиратели из всех категорий по уровню доходов считают, что политика Байдена нанесла им личный ущерб. В то время как Трампа, напротив, помогала. The New York Times считает, что для демократов это "зловещий признак". Ведь согласно опросу, в экономических вопросах Трампу доверяют 59 процентов, Байдену — 37 процентов.
Стоит заметить, что если с выдвижением Байдена по пост президента вопросов практически нет, то вот с Трампом ситуация куда более запутанная.
Против него возбуждено несколько уголовных дел. Формально они не влияют на его возможность принять участие в выборах, но и руководству республиканской партии явно поводов для оптимизма не доставляют.
С другой стороны, Трамп является самым популярным из всех претендентов на пост главы государства от республиканцев, конкуренты экс-президента сильно отстают. Так что неудивительно, что именно его сейчас называют наиболее вероятным соперником Байдена на выборах в 2024 году.
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