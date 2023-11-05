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В пяти штатах США нашли "зловещий признак" для Байдена

2:02
Мир

Президент США Джо Байден уступает Дональду Трампу в пяти из шести штатов, которые наиболее важны во время голосования на выборах главы государства.

В пяти штатах США нашли "зловещий признак" для Байдена
Фото: openverse.org by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0

По данным The New York Times, преимущество Трампа составляет от трёх до десяти процентов среди зарегистрированных избирателей в штатах Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада и Пенсильвания. Только в Висконсине Байден лидирует с преимуществом в два процентных пункта.

Американское издание, которое, напомним, на протяжении всего времени пребывания Трампа у власти резко его критиковало, признаёт, что недовольство нынешним президентом США наблюдается во всех возрастных и этнических группах. А именно их поддержка в 2020 году и обеспечила победу Байдену.

Также отмечается тот факт, что избиратели из всех категорий по уровню доходов считают, что политика Байдена нанесла им личный ущерб. В то время как Трампа, напротив, помогала. The New York Times считает, что для демократов это "зловещий признак". Ведь согласно опросу, в экономических вопросах Трампу доверяют 59 процентов, Байдену — 37 процентов.

Стоит заметить, что если с выдвижением Байдена по пост президента вопросов практически нет, то вот с Трампом ситуация куда более запутанная.

Против него возбуждено несколько уголовных дел. Формально они не влияют на его возможность принять участие в выборах, но и руководству республиканской партии явно поводов для оптимизма не доставляют.

С другой стороны, Трамп является самым популярным из всех претендентов на пост главы государства от республиканцев, конкуренты экс-президента сильно отстают. Так что неудивительно, что именно его сейчас называют наиболее вероятным соперником Байдена на выборах в 2024 году.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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