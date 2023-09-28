Озвучен самый быстрый способ решить конфликт на Украине. Что с ним не так?

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45-ый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе выступления озвучил свой способ решения конфликта на Украине: по мнению республиканца, противостояние можно решить через регулирование цен на нефть. Трамп не раз высказывался о том, что располагает идеей о том, каким образом можно решить конфликт на Украине "за 24 часа", однако ранее отказывался его раскрывать. Pravda.Ru рассказывает о предложении Трампа и анализирует с экспертами его жизнеспособность.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Предложение Трампа

Трамп заявил, что в том случае, если бы стоимость одного барреля нефти упала бы до $40, то Россия не смогла бы продолжать конфликт на Украине. Сейчас же, по мнению бывшего американского лидера, из-за стоимости $115 за баррель Москва "сколотила целое состояние" и продолжает зарабатывать.

"Цены на нефть были бы такими низкими, что [Россия] не могла бы себе это позволить. Цена бы равнялась $40 за баррель [...] Дайте мне еще четыре года, и я покончу с этим ужасным глобализмом, который убивает нашу страну. Я обеспечу возвращение США в качестве величайшей и сильнейшей индустриальной страны", — сказал Трамп.

Трамп говорит о своих способах быстро "разобраться" с конфликтом на Украине не впервые. Ранее он подчеркивал, что своими идеями готов поделиться только в случае победы на грядущих президентских выборах.

«Я буквально в ту же ночь, как станет известно о моей победе, позвоню двум людям: Путину и Зеленскому [...] Мы заключим сделку в течение 24 часов», — говорил он в феврале.

Позднее Трамп, говоря о разрешении конфликта, подчеркивал, что это "не было бы трудно", также не раскрывая детали.

"Я смог бы урегулировать эту ситуацию за 24 часа, будучи президентом. Я бы сделал это за 24 часа. Для этого нужно быть президентом, нужны полномочия, должность", — уточнял Трамп уже в марте.

Позиция Украины

Киев, реагируя на эти заявления, просил "раскрыть" эти планы. Так, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что остается больше года до начала американских президентских выборов, поэтому Трампа стоит "не тратить время впустую", а раскрыть детали своей инициативы.

"Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет", — прокомментировал Зеленский ранее сделанные Трампом заявления.

Украинский политик также заметил, что, по мнению Киева, формулой мира предложение Трампа не будет являться в том случае, если инициатива не будет подразумевать полный вывод российской армии. Зеленский добавил, что вариант признания спорных территорий российскими Киеву не подходит.

Единственными допустимыми для Киева условиями переговоров Зеленский называл выполнение следующих ожиданий Киева

Вывод российских военных со всей территории Украины и возвращение страны к границам 1991 года;

Возврат Украине контроля не только над над всей границей страны, но и над исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях, а также Керченском проливе.

"Только выполнение таких двух пунктов будет иметь результатом честное, надежное и полное прекращение боевых действий", — говорил Зеленский.

Позиция России

Кремль в ответ заявлял, что «ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона». Представитель российского президента Дмитрий Песков, комментируя ранее предложения Трампа, говорил, что мнение 45-го президента США далеко от реальности. Песков напомнил, что американский президент обладает возможностью повлиять на исход конфликта на Украине, но продолжает поставлять оружие Киеву.

"Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить. Конечно, не за день и не за два. Но ключ от киевского режима во многом в руках у Вашингтона. Вместе с тем сейчас мы видим, что нынешний руководитель Белого дома не хочет использовать этот ключ", — цитирует Пескова РБК.

Москва неоднократно подчеркивала свою готовность к мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявлял и российский президент Владимир Путин.

"Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако ещё в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами. Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьёзному разговору с учётом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации", — писал он 19 марта в своей статье для китайской газеты "Жэньминь жибао".

Популизм и пропаганда

Александр Чичин, декан факультета экономических и социальных наук РАНХиГС при Президенте РФ, в беседе с Pravda.Ru резко раскритиковал предложение Трампа.

"Это абсолютно популистское высказывание, что он мог бы предотвратить такой конфликт, что в один день, это все в духе его некоторых высказываний о том, что он бы эту проблему решил за один день. Он же неоднократно говорил это. А теперь объяснил, каким бы образом он вообще предотвратил бы: просто обрушил бы цены на нефть, соответственно, России не на что было бы вести СВО. Но это иллюзия. Американцам жутко понравится эта идея о том, что было бы дешевое топливо, они бы ездили по стране бесплатно, а мы бы в это время рухнули бы. Но это просто для обывателя", — сказал специалист.

Он подчеркнул, что подобное решение невозможно с точки зрения реализации.

"Никакой правды здесь нет. Это просто пропагандистская его штука, что он правда мог бы это сделать. Никакой правды здесь нет. Просто искусственно создать такой потолок не получится. Сейчас мы видим потолок в 60 долларов. И от того уже потихоньку отказались. Понятно, что сейчас у нас покупают по цене гораздо выше, по нормальной конъюнктурной цене, которая складывается", — добавил Чичин.

Предвыборная эксплуатация

Борис Шмелев, руководитель Центра политических исследований Института экономики РАН, подчеркнул, что цель таких предложение Трампа — повысить свои электоральные очки в рамках предвыборной кампании.

"В нынешних условиях Трамп эксплуатирует эту тему в интересах свой предвыборной кампании. Соединенные Штаты Америки оказывают большую поддержку и финансовую помощь Украине. Деньги идут немалые, раздается все больше и больше критических замечаний в адрес нынешнего президента Байдена и, естественно, Трамп для того чтобы найти какие-то новые возможности для критики Байдена, использует и эту тему украинского кризиса. Я не думаю, что в руках Трампа есть какой-то золотой ключик, с помощью которого он мог бы накрыть этот кризис, примирить Россию и Украину, поскольку противоречия между Россией и Украиной сейчас достаточно глубоки", — отметил Шмелев.

Он, однако, усомнился, что подобные идеи по разрешению конфликта на Украине дадут Трампу дополнительные политические очки.

"Я думаю, что ход его избирательной кампании определяется и будет определяться другими факторами, в первую очередь факторами внутриполитического порядка. А украинский здесь элемент в его предвыборной борьбе занимает определенное место, но не главное или не самое главное. Но, я думаю, что, наверное, в какой-то степени это принесет ему какие-то очки в этой борьбе, поскольку все-таки среди так называемых трампистов, среди тех, что поддерживает Трампа существуют настроения в сторону прекращения поддержки Украины", — заключил эксперт.