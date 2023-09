Your browser does not support the audio element.

45-ый президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе выступления озвучил свой способ решения конфликта на Украине: по мнению республиканца, противостояние можно решить через регулирование цен на нефть. Трамп не раз высказывался о том, что располагает идеей о том, каким образом можно решить конфликт на Украине "за 24 часа", однако ранее отказывался его раскрывать. Pravda.Ru рассказывает о предложении Трампа и анализирует с экспертами его жизнеспособность.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.