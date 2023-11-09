Вашингтон никогда в своей истории не был так близок к вовлечению в Третью мировую войну, сообщил бывший руководитель США Дональд Трамп.
По его словам, опасная обстановка сложилась из-за действий некомпетентных людей, приближённых к американскому правительству.
"Мы близки к тому, что у нас не будет никакой страны. Мы также близки к Третьей мировой войне", — подчеркнул Трамп в ходе выступления во Флориде.
Помимо этого, экс-глава США раскритиковал действующего руководителя государства Джо Байдена. Он напомнил, что американский лидер, отвечающий за диалог по ядерным вооружениям, постоянно допускает ошибки и с трудом выступает на публике.
Как пояснил политик, конфликтов в Израиле и на Украине не произошло бы, если бы он возглавлял Соединённые Штаты.
Ранее Трамп отказался от приглашения Владимира Зеленского посетить Украину.
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