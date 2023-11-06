Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо признался, что не видит логики в нежелании украинского президента Владимира Зеленского вести диалог с Москвой после того, как ВСУ оказались на грани краха на передовой.
Политик считает, что Зеленский ведёт одному ему понятные игры, на кону которых находятся жизни украинцев.
"Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?" — спросил Филиппо в социальной сети Х.
Филиппо напомнил о словах главкома ВСУ Валерия Залужного, который признал провал украинской армии. Также французский политик упомянул заявления советников президента Украины, которые утверждают в разговорах с западными СМИ, что у Зеленского "поехала крыша".
В заключение Филиппо снова призвал прекратить кровопролитие на Украине, перестав отправлять Киеву "миллиарды евро" военной и финансовой помощи.
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