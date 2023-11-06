Во Франции не понимают, почему Зеленский отказывается говорить с РФ после провала ВСУ

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Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо признался, что не видит логики в нежелании украинского президента Владимира Зеленского вести диалог с Москвой после того, как ВСУ оказались на грани краха на передовой.

Фото: edition.cnn.com

Политик считает, что Зеленский ведёт одному ему понятные игры, на кону которых находятся жизни украинцев.

"Что за игру ведет Зеленский?! Он только что заявил, что не готов разговаривать с Россией! Так что же он хочет делать? Жертвовать своим народом до последнего украинца?" — спросил Филиппо в социальной сети Х.

Филиппо напомнил о словах главкома ВСУ Валерия Залужного, который признал провал украинской армии. Также французский политик упомянул заявления советников президента Украины, которые утверждают в разговорах с западными СМИ, что у Зеленского "поехала крыша".

В заключение Филиппо снова призвал прекратить кровопролитие на Украине, перестав отправлять Киеву "миллиарды евро" военной и финансовой помощи.