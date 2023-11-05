Во Франции заявили о "безумном" подарке фон дер Ляйен Зеленскому

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо прокомментировал визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев. Помимо прочего, она сообщила о подготовке двенадцатого пакета антироссийских санкций.

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"Урсула фон дер Лейен, находясь в поездке в Киеве, только что объявила о двенадцатом пакете антироссийских санкций, чтобы порадовать Зеленского", — отметил Филиппо на своей странице в социальной сети X.

Он отметил, что предыдущие одиннадцать пакетов никак не ослабили Москву, а вот на западные страны повлияли. По словам Филиппо, во Франции из-за этих ограничений резко выросли счета за электроэнергию и началась инфляция.

"Давайте остановим это безумие! Давайте отменим все эти контрпродуктивные и разрушительные санкции!" — цитирует РИА "Новости" французского политика.

К слову о санкциях. В этом году поставки российского сжиженного природного газа в Европу достигли рекордных объёмов. Вернее сказать, своего максимума такие поставки достигли ещё в прошлом году.

В 2022-м из России европейские компании получили 16,7 млрд кубометров сжиженного природного газа. И тенденция сохраняется и в этом году, отмечают "Известия".

В 2023 году Испания и Бельгия стали самыми крупными покупателями СПГ среди государств Евросоюза. К тому же поставки выросли на 50 процентов по сравнению с прошлым годом.

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