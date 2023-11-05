Если коллективный Запад конфискует российские активы, то другие страны на этом примере обезопасят себя от такого же исхода.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Конфискация активов РФ заставит другие государства вывести свои резервы с Запада, пишут авторы статьи. Это будет сделано на тот случай, когда в "один прекрасный день" к ним захотят применить аналогичные санкции.
Это дестабилизирует мировую финансовую систему, плюс, конечно, существуют юридические препятствия, отмечает газета.
Европейский центральный банк уже выступил с решительным предупреждением руководству стран Запада — настоятельно рекомендуется воздержаться от обложения налогом компаний Евросоюза, получающих огромную прибыль от заблокированных активов Российской Федерации.
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