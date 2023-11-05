Выяснилось, что Западу очень невыгодно конфисковывать российские активы

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Если коллективный Запад конфискует российские активы, то другие страны на этом примере обезопасят себя от такого же исхода.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает издание Financial Times.

Конфискация активов РФ заставит другие государства вывести свои резервы с Запада, пишут авторы статьи. Это будет сделано на тот случай, когда в "один прекрасный день" к ним захотят применить аналогичные санкции.

Это дестабилизирует мировую финансовую систему, плюс, конечно, существуют юридические препятствия, отмечает газета.

Европейский центральный банк уже выступил с решительным предупреждением руководству стран Запада — настоятельно рекомендуется воздержаться от обложения налогом компаний Евросоюза, получающих огромную прибыль от заблокированных активов Российской Федерации.

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