Германия призвала уничтожить палестинское движение ХАМАС

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Вице-канцлер ФРГ от партии "Зеленые" и глава министерства экономики страны Роберт Хабек призвал уничтожить ХАМАС.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Об этом сообщило РИА Новости.

Он обвинил палестинское движение в "объявлении войны цивилизованному миру" и "срыве переговорного процесса" на Ближнем Востоке и "срыве переговорного процесса" на Ближнем Востоке.

"ХАМАС должен быть уничтожен", — сказал немецкий политик.

Однако он признал за палестинцами право на создание своего государства, но заявил, что это "не в интересах ХАМАС", который "хочет развязать войну и уничтожить Израиль".