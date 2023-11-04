Вице-канцлер ФРГ от партии "Зеленые" и глава министерства экономики страны Роберт Хабек призвал уничтожить ХАМАС.
Об этом сообщило РИА Новости.
Он обвинил палестинское движение в "объявлении войны цивилизованному миру" и "срыве переговорного процесса" на Ближнем Востоке и "срыве переговорного процесса" на Ближнем Востоке.
"ХАМАС должен быть уничтожен", — сказал немецкий политик.
Однако он признал за палестинцами право на создание своего государства, но заявил, что это "не в интересах ХАМАС", который "хочет развязать войну и уничтожить Израиль".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
В Волгоградской области 12-летняя девочка сбежала из дома, заявив матери, что уезжает к жениху в Пензу.