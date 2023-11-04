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Германия призвала уничтожить палестинское движение ХАМАС

0:38
Мир

Вице-канцлер ФРГ от партии "Зеленые" и глава министерства экономики страны Роберт Хабек призвал уничтожить ХАМАС.

Германия призвала уничтожить палестинское движение ХАМАС
Фото: https://www.elaosboa.com/

Об этом сообщило РИА Новости.

Он обвинил палестинское движение в "объявлении войны цивилизованному миру" и "срыве переговорного процесса" на Ближнем Востоке и "срыве переговорного процесса" на Ближнем Востоке.

"ХАМАС должен быть уничтожен", — сказал немецкий политик.

Однако он признал за палестинцами право на создание своего государства, но заявил, что это "не в интересах ХАМАС", который "хочет развязать войну и уничтожить Израиль".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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