Раскрыт настоящий план Израиля и Запада в секторе Газа: мишенью оказался Китай

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Главная цель Израиля в секторе Газа является реализация его старого плана по созданию канала "Бен-Гурион",

Фото: www.gazeta.ru

Об этом сообщает турецкий портал Haber7.

Новый маршрут будет конкурентом Суэцкому каналу и ударит по странам Ближнего Востока (прежде всего по Египту). Также этот канал будет угрозой для Китая, отмечают обозреватели.

Такое положение дел обязательно нанесут удар по Ормузскому проливу, по которому передается 30 процентов мировой энергии, а также расшатать проект Китая — "Один пояс — один путь", а также стратегический баланс в средиземноморской зоне.

Эксперты подчёркивают, что это может спровоцировать начало Третьей мировой войны.