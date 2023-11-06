Отец Анджелины Джоли заявил, что разочарован позицией дочери по ситуации в Газе

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Актёр Джон Войт раскритиковал свою дочь Анджелину Джоли за её позицию по поводу палестино-израильского конфликта.

Фото: openverse by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Американская актриса ранее призвала прекратить удары по сектору Газа, где остаётся много мирного населения. Однако её отец считает, что в сложившейся обстановке Израиль должен защищаться, поэтому атаки на Газу неизбежны.

"Я очень разочарован тем, что моя дочь, как и многие другие, не имеет представления о божьей чести, божьих истинах", — подчеркнул Войт в соцсети X (бывшая Twitter*).

Анджелина Джоли неоднократно критически высказывалась о действиях израильской армии обороны (ЦАХАЛ). По её словам, сегодня сектор Газа, подвергающийся ударам Израиля, напоминает кладбище.

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