Актриса Анджелина Джоли осудила Израиль за удары по мирному населению сектора Газа

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Анджелина Джоли вновь высказалась по поводу войны между Израилем и ХАМАС. По мнению актрисы и общественного деятеля, сейчас сектор Газа, по которому наносятся ракетные удары, становится похожим на кладбище.

Фото: соцсети актрисы

"Анклав был тюрьмой на открытом воздухе почти два десятилетия и сейчас быстро становится массовым захоронением", — написала в соцсетях Джоли.

По её словам, почти половина погибших — это дети и целые семьи мирных палестинцев. И к этим преступлениям причастны мировые лидеры, которые не предпринимают серьезных попыток остановить конфликт.

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