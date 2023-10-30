Актриса Анджелина Джоли высказалась о конфликте между Израилем и Палестиной

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Анджелина Джоли - известная голливудская актриса и бывший посол доброй воли ООН, выразила свое мнение о палестино-израильском конфликте в своих социальных сетях.

Фото: Личный аккаунт Анджелины Джоли в Instagram by Анджелина Джоли

В своем посте в запрещенной соцсети Джоли выразила надежду на быстрое и безопасное возвращение каждого заложника и выразила свое сострадание семьям, столкнувшимся с невыразимой болью от потери близких. Особенно она отметила горе от потери детей и трудности тех, кто стал сиротами в результате конфликта.

Super.ru пишет что 48-летняя Джоли подчеркнула, что не должно быть никакого оправдания потере невинных жизней, происходящих во время бомбардировок гражданского населения. Она особо подчеркнула сложности, с которыми сталкивается население сектора Газа, имеющее ограниченный доступ к еде, воде.

Она подчеркнула, что жизни палестинцев и израильтян, как и жизни всех людей в мире, имеют одинаковое значение.

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