Главный орган безопасности Израиля ЦАХАЛ отчитался о том, что сектор Газа попал в полное окружение израильской армии.
ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля полностью окружила палестинскую автономию и вышла к морю. Сектор Газа разделили на южную и северную часть. Израиль заверил, что гуманитарный коридор продолжит действовать.
Ранее палестинец, у которого погибла вся семья в секторе Газа, обратился к Джозефу Байдену с письмом.
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