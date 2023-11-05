ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля полностью окружила сектор Газа

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Главный орган безопасности Израиля ЦАХАЛ отчитался о том, что сектор Газа попал в полное окружение израильской армии.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.

ЦАХАЛ заявил, что армия Израиля полностью окружила палестинскую автономию и вышла к морю. Сектор Газа разделили на южную и северную часть. Израиль заверил, что гуманитарный коридор продолжит действовать.

Ранее палестинец, у которого погибла вся семья в секторе Газа, обратился к Джозефу Байдену с письмом.