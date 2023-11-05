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Зеленский попросил Запад финансировать украинскую армию в долг

0:27
Мир

Владимир Зеленский предложил Западу альтернативный вариант финансирования армии Украины.

Зеленский попросил Запад финансировать украинскую армию в долг
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Украинский лидер отметил, что через год западные партнёры сократят помощь Украине, так как ожидается уменьшение бюджетного дефицита.

Он попросил союзников финансировать ВСУ в долг, гарантируя возвращения средств в будущем.

Ранее сообщалось, что Зеленского исключили из переговоров с США.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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