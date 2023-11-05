Владимир Зеленский предложил Западу альтернативный вариант финансирования армии Украины.
Украинский лидер отметил, что через год западные партнёры сократят помощь Украине, так как ожидается уменьшение бюджетного дефицита.
Он попросил союзников финансировать ВСУ в долг, гарантируя возвращения средств в будущем.
Ранее сообщалось, что Зеленского исключили из переговоров с США.
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