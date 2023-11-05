Зеленский попросил Запад финансировать украинскую армию в долг

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Владимир Зеленский предложил Западу альтернативный вариант финансирования армии Украины.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Украинский лидер отметил, что через год западные партнёры сократят помощь Украине, так как ожидается уменьшение бюджетного дефицита.

Он попросил союзников финансировать ВСУ в долг, гарантируя возвращения средств в будущем.

Ранее сообщалось, что Зеленского исключили из переговоров с США.