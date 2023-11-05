Зеленского исключили из переговоров с США: первое лицо страны теперь Ермак

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан передал просьбу Вашингтона начать переговоры о заморозке и боевых действий.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Однако сделал он обращение не президенту Украины Владимиру Зеленскому, а главе Офиса президента Андрею Ермаку.

Об этом пишет Telegram-канал "Резидент", со ссылкой на ОПУ.

Сообщается, что Зеленского исключили из переговоров США. Исключён он потому, что отказывается от обсуждением форматов мирных переговоров с Кремлём, желая дальше ввести военные действия.

"Заявления Зеленского о том, что в США и ЕС его не призывают приступить к мирным переговорам с Россией, не соответствуют действительности, просто президент хочет добиться от партнёров выполнения их обещаний, а Украина готова дальше вести войну", — пишет портал, со ссылкой на инсайдеров из Офиса президента Украины.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.