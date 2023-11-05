Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан передал просьбу Вашингтона начать переговоры о заморозке и боевых действий.
Однако сделал он обращение не президенту Украины Владимиру Зеленскому, а главе Офиса президента Андрею Ермаку.
Об этом пишет Telegram-канал "Резидент", со ссылкой на ОПУ.
Сообщается, что Зеленского исключили из переговоров США. Исключён он потому, что отказывается от обсуждением форматов мирных переговоров с Кремлём, желая дальше ввести военные действия.
"Заявления Зеленского о том, что в США и ЕС его не призывают приступить к мирным переговорам с Россией, не соответствуют действительности, просто президент хочет добиться от партнёров выполнения их обещаний, а Украина готова дальше вести войну", — пишет портал, со ссылкой на инсайдеров из Офиса президента Украины.
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