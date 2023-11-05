Запад испугался российского лидера Владимира Путина, поскольку не отдал приоритет победе ВСУ при их "контрнаступлении".
Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.
"За этим вопиющим провалом контрнаступления Украины стояла успешная российская кампания сдерживания. Вашингтон отдал приоритет предотвращению ответных действий Москвой, а не победе Украины", — сказано в материале британской газеты.
По мнению автора статьи, при нынешнем положении дел только российская армия может выйти из конфликта победителем.
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