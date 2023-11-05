The Telegraph: Запад струсил перед Владимиром Путиным

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Запад испугался российского лидера Владимира Путина, поскольку не отдал приоритет победе ВСУ при их "контрнаступлении".

Фото: ru.freepik.com

Об этом сообщает издание The Daily Telegraph.

"За этим вопиющим провалом контрнаступления Украины стояла успешная российская кампания сдерживания. Вашингтон отдал приоритет предотвращению ответных действий Москвой, а не победе Украины", — сказано в материале британской газеты.

По мнению автора статьи, при нынешнем положении дел только российская армия может выйти из конфликта победителем.