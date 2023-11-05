Washington Post: ЦАХАЛ отрезал Газу с юга и продвинулся вглубь анклава

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Израильские военные продвинулись вглубь Газы на почти семь километров, сообщили СМИ. ЦАХАЛ удалось отрезать сектор с юга.

Фото: wikimedia. org

Согласно информации, израильские военные дошли почти до территории, где расположен лагерь беженцев Аль-Шати.

"Израильские танки и наземные войска продвигаются вперёд, стремясь разгромить опорные пункты ХАМАС и освободить заложников", — передаёт Washington Post.

По данным издания, войска ЦАХАЛ, двигавшиеся с востока южнее города Газа, также углубились на расстояние около четырёх миль внутрь анклава. Согласно информации, они фактически отрезали город с южной стороны.

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