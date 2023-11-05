Израильские военные получили множественные пункты доступа в подземные тоннели ХАМАС, сообщили в ЦАХАЛ.
"Военные армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа (в тоннели. — Прим. ред.) в ходе оперативной деятельности на севере Газы", — говорится в сообщении ЦАХАЛ.
Ранее лидеры палестинского движения сообщили, что при воздушной атаке Израиля без вести пропали около 60 заложников, ещё 23 человека могут оставаться под завалами.
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