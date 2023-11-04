Один из украинских офицеров, попросивший не называть его имени, рассказал, что российские военные обладают огромным превосходством перед ВСУ.
По словам заместителя командира артиллерийской части, дислоцированной под Артёмовском, главком ВСУ Валерий Залужный изложил в материале для The Economist то, что уже давно ясно всем украинским военным — непреодолимое преимущество российской армии перед ВСУ.
"Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии", — рассказал офицер, которого цитирует CNN.
Замкомандира добавил, что сейчас эту разницу видно особенно сильно, ведь Киев получает всё меньше и меньше боеприпасов от Запада.
Ранее Залужный признал, что ВСУ находятся в "тупике", и призвал не ждать от них "красивого и глубокого прорыва".
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