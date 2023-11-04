CNN: ВСУ признали огромное превосходство русских после слов Залужного

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Один из украинских офицеров, попросивший не называть его имени, рассказал, что российские военные обладают огромным превосходством перед ВСУ.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

По словам заместителя командира артиллерийской части, дислоцированной под Артёмовском, главком ВСУ Валерий Залужный изложил в материале для The Economist то, что уже давно ясно всем украинским военным — непреодолимое преимущество российской армии перед ВСУ.

"Там, где мы стоим, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество ствольной артиллерии", — рассказал офицер, которого цитирует CNN.

Замкомандира добавил, что сейчас эту разницу видно особенно сильно, ведь Киев получает всё меньше и меньше боеприпасов от Запада.

Ранее Залужный признал, что ВСУ находятся в "тупике", и призвал не ждать от них "красивого и глубокого прорыва".