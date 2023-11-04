Очевидно, что пропасть между украинским лидером Владимиром Зеленским и главкомом ВСУ Валерием Залужным становится всё шире. На это обратил внимание советник главы ДНР Ян Гагин.
"Все глубже раскол между … Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Теперь Залужный дал интервью The Economist о том, что даже F-16, которые, возможно, поставит им Евросоюз и партнеры по НАТО, будут бесполезны ввиду того, что Россия модернизировала свои комплексы С-400", — сказал Гагин в разговоре с РИА Новости.
Также Гагин напомнил о словах Залужного по поводу необходимости окончания контрнаступления Киева ради того, чтобы, находясь в обороне, попытаться сберечь остатки украинских войск.
Аналогичные пессимистичные заявления звучат и со стороны западных партнёров Украины, и со стороны самих украинских военнослужащих, добавил Гагин.
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