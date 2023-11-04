Политолог Миршаймер: Путин и Си получили мировую поддержку, обличив провал США в Газе

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Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин заручились поддержкой мирового сообщества благодаря тому, что обличили ошибку Вашингтона в отношении израильско-палестинского конфликта, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0

По его словам, российский и китайский лидеры указали, что Штаты потерпели полную неудачу в попытке урегулировать конфликт в секторе Газа.

"Они (Владимир Путин и Си Цзиньпин. — Прим. ред.) раскрыли аргумент о том, что Соединённые Штаты, которые несли или несут основную ответственность за попытку урегулировать этот конфликт между палестинцами и израильтянами, потерпели неудачу. Мы действительно потерпели неудачу", — заявил политолог в эфире Judging Freedom.

По мнению Миршаймер, открыто указав на провал США, Путин и Си Цзиньпин обозначили позицию по вопросу израильско-палестинского конфликта, чем вызвали одобрение мирового сообщества. Так как всем ясно, что до ситуации в секторе Газа, которая существует сейчас, дело бы не дошло, если бы Штаты должным образом отнеслись к вопросу.

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