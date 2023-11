Your browser does not support the audio element.

Президент России Владимир Путин и глава Китая Си Цзиньпин заручились поддержкой мирового сообщества благодаря тому, что обличили ошибку Вашингтона в отношении израильско-палестинского конфликта, заявил американский политолог Джон Миршаймер.

Фото: Openverse by The Presidential Press and Information Office is licensed under CC BY 4.0