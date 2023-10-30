Политолог Миршаймер: позиция Путина по конфликту в Израиле возвысила его над США

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Российский лидер Владимир Путин "переиграл" президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке благодаря сильной позиции по поводу конфликта между Израилем и Палестиной. Такое мнение выразил американский политолог Джон Миршаймер.

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Профессор напомнил, что Москва призывает уважать права палестинцев, а также евреев, проживающих в Израиле. По его словам, такой подход поддерживают многие государства.

"Путин сейчас занимает выгодное положение по данному вопросу, в то время как администрация Байдена увязла глубоко в грязи", — подчеркнул Миршаймер в эфире Judging Freedom.

Ранее президент РФ заявил о "большом ожесточении" как со стороны ХАМАС, так и со стороны армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Ближнем Востоке. Он потребовал оставить в покое женщин и детей во время боевых действий.

В середине октября Байден, рассуждая о планах на будущее в случае победы на президентских выборах в 2024 году, сообщил, что намерен "подавить" Россию и урегулировать палестино-израильский конфликт.