Байден заявил, что намерен подавить Россию и урегулировать конфликт в Израиле

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Глава Белого дома Джо Байден сообщил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году он намерен принять меры для "подавления" России.

Фото: openverse

По его словам, Вашингтон должен объединить все европейские страны для продолжения давления на Москву.

"Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим наконец Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет", — подчеркнул Байден в беседе с CBS.

Кроме того, он пообещал поспособствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.

Ранее американский президент заявил, что США — это "незаменимое государство", которое в силах одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.

При этом отставной генерал США Дон Болдук указал на слабость американской армии из-за длительной поддержки Киева. Штаты не в состоянии участвовать сразу в нескольких вооружённых конфликтах, считает бывший военнослужащий.