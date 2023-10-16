Глава Белого дома Джо Байден сообщил, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году он намерен принять меры для "подавления" России.
По его словам, Вашингтон должен объединить все европейские страны для продолжения давления на Москву.
"Представьте, что будет, если мы объединим всю Европу и подавим наконец Путина настолько, что он больше не сможет причинять проблемы, которые причиняет", — подчеркнул Байден в беседе с CBS.
Кроме того, он пообещал поспособствовать урегулированию палестино-израильского конфликта.
Ранее американский президент заявил, что США — это "незаменимое государство", которое в силах одновременно поддерживать и Украину, и Израиль.
При этом отставной генерал США Дон Болдук указал на слабость американской армии из-за длительной поддержки Киева. Штаты не в состоянии участвовать сразу в нескольких вооружённых конфликтах, считает бывший военнослужащий.
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