Президент США Джозеф Байден заверил, что Америке под силу одновременно помогать Украине и Израилю.
Байден уверен, что США — "незаменимое государство", которое способно оказывать помощь сразу нескольким странам, где разгорелись военные конфликты.
Он назвал США "самой мощной страной в истории мира".
"Мы сможем позаботиться и о том, и о другом", — цитирует слова американского лидера ТАСС.
Байден считает, что данную роль способны взять на себя только Соединённые Штаты.
"Если не мы, то кто?" — сказал глава США.
Ранее Байден распорядился предоставить Израилю дополнительную помощь.
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