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Байден назвал США "незаменимым государством", которое сможет поддерживать и Израиль, и Украину

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Мир

Президент США Джозеф Байден заверил, что Америке под силу одновременно помогать Украине и Израилю.

Байден назвал США "незаменимым государством", которое сможет поддерживать и Израиль, и Украину
Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

Байден уверен, что США — "незаменимое государство", которое способно оказывать помощь сразу нескольким странам, где разгорелись военные конфликты.

Он назвал США "самой мощной страной в истории мира".

"Мы сможем позаботиться и о том, и о другом", — цитирует слова американского лидера ТАСС.

Байден считает, что данную роль способны взять на себя только Соединённые Штаты.

"Если не мы, то кто?" — сказал глава США.

Ранее Байден распорядился предоставить Израилю дополнительную помощь.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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