Байден распорядился предоставить Израилю дополнительную помощь

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден издал приказ о предоставлении дополнительной помощи Израилю в связи с атакой, проведенной боевиками из палестинского движения ХАМАС. Согласно информации из Белого дома, в воскресенье, 8 октября, команда по национальной безопасности проинформировала Президента и Вице-президента Соединенных Штатов, Камалу Харрис, о ситуации в Израиле.

Фото: openverse.org

"Президент приказал о предоставлении дополнительной помощи Израилю в ответ на безпрецедентное террористическое нападение, организованное ХАМАСом.", - сказано в официальном заявлении.

Из Белого дома не уточнили характер этой помощи.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул непоколебимую поддержку Соединенных Штатов праву Израиля на самооборону. Он также сообщил, что в ближайшие дни американское военное ведомство будет работать над обеспечением Израиля всем необходимым для самозащиты и защиты гражданского населения от террористических актов и насилия, несмотря на их происхождение, сообщает "Газета.ru".

7 октября пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что после массированной ракетной атаки со стороны сектора Газа террористы проникли в приграничные районы Израиля. Боевики ХАМАС выпустили ракеты по городам, приграничным с Израилем, а также по районам Тель-Авива. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что палестинское радикальное исламистское движение объявило войну его стране, в ответ на что был объявлен массовый сбор резервистов.

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