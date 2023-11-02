Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Российские власти задумали изменить систему тарифов на электроэнергию
Экс-советник Кучмы: ВСУ лишились всех подготовленных солдат
Главный генератор больницы на севере Газы вышел из строя
В РФ нашли способ спасти источники Кавказских Минеральных Вод
Турция заявила о готовности восстановить сектор Газа за несколько месяцев
В Бирмингеме задержан мужчина после инцидента с покрашенными мышами в McDonald's
В Красноярском крае погибла 10-летняя школьница, принимавшая ванну с телефоном
Падение российского автомобильного рынка стоит МТС почти 300 млн рублей
Президент Франции прогулялся по ночному Самарканду

Politico: в ЕС признались в своём "завышенном самомнении" применительно к ситуации в Газе

1:06
Мир

В Евросоюзе были вынуждены признать, что у них нет возможности оказать какое-то влияние на ближневосточный конфликт, что является следствием их "завышенного самомнения". Об этом анонимно заявил чиновник ЕС, слова которого приводит газета Politico.

Politico: в ЕС признались в своём "завышенном самомнении" применительно к ситуации в Газе
Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом чиновник оценил идею проведения международной мирной конференции по Ближнему Востоку, которую поддержали европейские лидеры на фоне событий на Ближнем Востоке.

Чиновник призвал быть реалистами и понять, что у ЕС нет никакого влияния в этом регионе, поэтому едва ли в их силах как-то изменить ситуацию.

"Давайте будем реалистами: США имеют влияние, а также ряд стран Персидского залива, но мы нет — даже если бы мы все были на одной волне, чего нет. Это классическое завышенное самомнение со стороны ЕС думать, что мы должны сыграть тут свою роль", — сказал чиновник.

По словам собеседника издания, разговоры о намерении провести конференцию никак не связана с реальными событиями и сводится к "типичной дискуссии внутри ЕС".

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство у ребенка

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.

Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Путин договариваться о мире на Украине будет только со слабой Америкой
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Диана Арбенина высказалась о ситуации в мире: "Бог ушёл"
Диана Арбенина высказалась о ситуации в мире: "Бог ушёл"
Последние материалы
"Царьград": русские загнали крысу в угол, теперь нужно смотреть в оба
Место обнаружения похожего на взрывное устройство в Москве сняли на видео
Politico: в ЕС признались в своём "завышенном самомнении" применительно к ситуации в Газе
Политолог заявил, что Арестович* выступает против Зеленского по воле хозяев из США
Турчак: участников СВО будут зачислять в училища и колледжи в приоритетном порядке
Эндокринолог Павлова: ТОП-10 правил помогут похудеть без занятий спортом
Предшественник Мелони подверг её безжалостной критике за разговор с пранкерами
Бойцы ЗВО уничтожили броневик Humvee с помощью "Ланцета" в районе Купянска
На Украине закончились добровольцы и в штурмах сгорает тероборона
ЦБ: В России мошенники начали обманывать сотрудников организаций от лица руководства
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников