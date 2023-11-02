Politico: в ЕС признались в своём "завышенном самомнении" применительно к ситуации в Газе

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В Евросоюзе были вынуждены признать, что у них нет возможности оказать какое-то влияние на ближневосточный конфликт, что является следствием их "завышенного самомнения". Об этом анонимно заявил чиновник ЕС, слова которого приводит газета Politico.

Фото: CreativeCommons by motiqua is licensed under CC BY 2.0.

Таким образом чиновник оценил идею проведения международной мирной конференции по Ближнему Востоку, которую поддержали европейские лидеры на фоне событий на Ближнем Востоке.

Чиновник призвал быть реалистами и понять, что у ЕС нет никакого влияния в этом регионе, поэтому едва ли в их силах как-то изменить ситуацию.

"Давайте будем реалистами: США имеют влияние, а также ряд стран Персидского залива, но мы нет — даже если бы мы все были на одной волне, чего нет. Это классическое завышенное самомнение со стороны ЕС думать, что мы должны сыграть тут свою роль", — сказал чиновник.

По словам собеседника издания, разговоры о намерении провести конференцию никак не связана с реальными событиями и сводится к "типичной дискуссии внутри ЕС".